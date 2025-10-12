В Израиле ожидают, что заложников освободят рано утром 13 октября

В Израиле ожидают освобождения 20 остающихся в живых заложников, которых более двух лет удерживали в секторе Газа, ранним утром в понедельник 13 октября. Это подтвердили в воскресенье в канцелярии премьер-министра страны, отметив, что все живые заложники должны быть освобождены одновременно.

Ранее СМИ со ссылкой на представителей взявшей заложников 7 октября 2023 года группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) писали о том, что представители ХАМАС готовы к освобождению заложников в самое ближайшее время, возможно, ещё вечером 12 октября.

В Израиле заявили, что они, по имеющимся данным, будут освобождены около 6 часов утра. Срок для освобождения заложников, установленный соглашением о прекращении огня, истекает 13 октября в полдень.

ХАМАС также передаст тела погибших заложников - предположительно, их 28. Однако пока не ясно, все ли тела удастся передать одновременно с освобождением живых заложников.

В Израиле заявили, что палестинские заключённые, которые должны быть освобождены в обмен на заложников, выйдут на свободу сразу после того, как все заложники окажутся на территории Израиля. При этом ХАМАС, как утверждают источники ряда СМИ, продолжает настаивать на освобождении и первоначально не включённых в списки семерых осуждённых по статьям о терроризме, которые рассматриваются как члены руководства палестинского движения.

Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп, мирная инициатива которого легла в основу соглашения об освобождении заложников, направляется в Израиль, куда прибудет утром в понедельник. Ожидается, что он выступит в Кнессете, а также, вероятно, встретится с семьями заложников. Затем он отправится в египетский города Шарм-эш-Шейх, где пройдёт саммит с участием более 20 мировых лидеров, посвящённый завершению войны в Газе. Представители Израиля и Палестинской автономии при этом не приглашены на встречу, на которую, помимо иных, приедут президент Франции, канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, а также лидеры ряда арабских и исламских стран.

Договорённость о первом этапе реализации мирного плана, предложенного ранее Трампом, была достигнута на этой неделе в Египте на непрямых переговорах между Израилем и группировкой ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) при посредничестве Катара, Египта и США. В ответ на отвод израильских войск с ряда позиций в секторе Газа ХАМАС обещал освободить всех удерживаемых живых заложников и передать тела погибших - всех, живых и мёртвых, их 48. В обмен Израиль должен отпустить около 250 палестинцев, осуждённых на пожизненные сроки, и ещё около 1700 человек, задержанных после начала войны в Газе.

С пятницы действует режим прекращения огня. Пока, однако, нет договорённостей о будущем сектора Газа и ХАМАС.