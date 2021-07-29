В Израиле прошли обыски у разработчика шпионских программ

Израильские спецслужбы провели обыски в офисах компании NSO Group, разработчика коммерческого шпионского программного обеспечения Pegasus. Об этом сообщило Минобороны Израиля.

Ранее в июле организация Forbidden Stories и несколько СМИ сообщили, что программа израильской компании использовалась для слежки за журналистами и главами государств, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном.

NSO Group подтвердила информацию об обысках и заявила, что приветствует проверку. Сообщения в прессе об использовании Pegasus для слежки за журналистами и политиками компания назвала ложными. Разработчик утверждает, что программа предназначена для борьбы с террористами и преступниками.

Издание Calcalist со ссылкой на источники пишет, что о следственных действиях NSO Group была предупреждена. Кроме того, спецслужбы не проводили тщательную проверку документации. Журналисты отмечают, что Минобороны Израиля заинтересовано в работе NSO Group и ранее уже защищало компанию от судебных исков. Не исключено, что проверка компании связана с визитом министра обороны Израиля Бени Ганца во Францию и возможного обсуждения дела, связанного с Pegasus.

Pegasus может взламывать мобильные телефоны по ссылке и тайно записывать электронные письма, звонки и текстовые сообщения. В некоторых случаях шпионское программное обеспечение может активироваться, даже если жертва не нажимает на ссылку. Программа успешно использовалась для взлома смартфонов близких убитого саудовского обозревателя Джамаля Хашогги.

В списке взломанных устройств есть номера сотрудников CNN, Associated Press, Voice of America, New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg News, Le Monde во Франции, Financial Times и Al Jazeera в Катаре. Кроме того, в списке также находятся номера 65 бизнесменов, 85 правозащитников и более 600 политиков.