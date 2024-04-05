В Израиле уволили двоих офицеров за обстрел гуманитарного конвоя

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что двое офицеров, которые участвовали в обстреле дронами конвоя гуманитарной миссии в секторе Газа 1 апреля, были уволены. В результате атаки погибло семь сотрудников американской некоммерческой организации World Central Kitchen, доставлявшей гуманитарную помощь и продовольствие в сектор Газа - граждане разных стран. Атака на конвой вызвала возмущение многих стран, в том числе Соединённых Штатов.

ЦАХАЛ признала ответственность и 5 апреля выпустила детали внутреннего раследования смертельного происшествия. Согласно расследованию, командиры ЦАХАЛ ошибочно решили, что в одной из машин гуманитарной организации, которая проезжала на территории сектора Газа, находился член признанной в США и ЕС террористической группировки ХАМАС, с которой Израиль воюет в секторе Газа. Кроме того, военные не смогли определить, что машины принадлежит World Central Kitchen. В результате ошибки офицеры приняли решение нанести удары по трём машинам гуманитарной организации. Ожидает ли виновных дополнительная ответственность, кроме увольнения, в расследованиии не сказано.

В самой гуманитарной организации в ответ на заявления ЦАХАЛ отметили, что несмотря на то, что Израиль признал вину, его расследование не является независимым. "Мы требуем создания независимой комиссии по расследованию убийств наших коллег из World Central Kitchen. ЦАХАЛ не может достоверно расследовать собственную неудачу в секторе Газа.", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Обстрел гуманитарного конвоя в секторе Газа - на фоне длительной военной операции, при которой гибнут в том числе мирные жители сектора - вызвал шквал международной критики по отношению руководства Израиля. Президент США Джо Байден в четверг заявил, что если Израиль не предпримет усилий для решения этого кризиса, то "столкнётся с последствиями". Государственный секретарь США Энтони Блинкен после индидента отметил, что "политика США в отношении Израиля будет определяться тем, какие шаги в сторону защиты гражданских Газы будут предприняты правительством". На фоне давления стран Запада власти Израиля 5 апреля одобрили открытие двух новых гуманитарных коридоров для доставки помощи в сектор Газа.

Операция Израиля в секторе Газа продолжается с октября прошлого года в ответ на вторжение ХАМАС на юг страны, при котором погибли более 1200 человек. Израиль по-прежнему не контролирует часть территории сектора Газа, а в руках у ХАМАС остаются более 100 заложников. Всё чаще звучат призывы к прекращению огня в Газе.