В Израиле во время протестов автомобиль сбил трех демонстрантов

В Израиле во время протестов, которые начались из-за принятия законопроекта об ограничении полномочий Верховного суда, автомобиль сбил трех демонстрантов. Они получили легкие травмы, сообщает Haaretz.

По словам одного из пострадавших, "это была преднамеренная атака: машина просто летела в нашу сторону". Полиция заявила, что задержала 20-летнего владельца автомобиля.

Протесты проходят по всей стране. В Тель-Авиве на улицу вышли тысячи демонстрантов, полиция применяет против них водометы. По данным издания, были задержаны четыре человека. Всего по всей стране в понедельник задержали 34 демонстранта.

К протестам присоединился крупный бизнес. Израильский бизнес-форум, объединяющий руководителей 150 крупнейших компаний страны, объявил о забастовке против реформы. К забастовке присоединились многие стартапы, банки, торговые центры и автозаправочные станции. Кроме того, как пишет Haaretz, забастовку объявила Израильская медицинская ассоциация – больницы будут работать на минимальной мощности.