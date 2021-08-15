В Кабуле введён комендантский час, в аэропорту была слышна стрельба

Новая администрация Кабула ввела в городе комендантский час начинающийся с 21:00.

По некоторым сообщениям, учреждён Координационный совет по преодолению хаоса, связанного с прекращением работы общественного транспорта, государственных учреждений, наплывом беженцев из афганских провинций, где талибы установили свой режим за несколько месяцев или недель до взятия Кабула. В Координационный совет якобы вошли председатель Высшего совета по примирению Абдулла Абдулла, лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматьяр и Хамид Карзай, бывший президентом Афганистана с 2004-го по 2014-й год.



"Эхо Москвы" сообщило, что пресс-атташе посольства России в Кабуле рассказал об относительно спокойной ситуации в городе. Посольство России выразило готовность сотрудничать с новой властью.

Би-би-си передаёт, ссылаясь на дипломатов США, что аэропорт Кабула подвергается обстрелу. Дипломаты попросило всех американских граждан, находящихся в аэропорту, спрятаться в укрытиях. Аэропорт, безопасность которого обеспечивают остатки контингентов западных стран, в воскресенье стал временной базой размещения их дипломатов - в аэропорту находится дипломатический персонал США, Франции, и заранее эвакуировавшиеся немецкие дипломаты. О том, кто обстреливает аэропорт, пока не сообщается.



В понедельник, 16 августа, Совет безопасности ООН обсудит положение в Афганистане.