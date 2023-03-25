Пригожин рассказал о помиловании пяти тысяч заключённых

Евгений Пригожин заявил о помиловании более пяти тысяч заключённых, вступивших в так называемую ЧВК "Вагнер".
По словам бизнесмена и основателя ЧВК, лишь 0,31% помилованных после окончания контракта совершили повторное преступление в течение месяца после возвращения из зоны боевых действий на территории Украины. По словам Пригожина, этот показатель в 10–20 раз меньше стандартного.
"Преступность в России мы снизили в десять раз, а подковали бывших заключенных лучше, чем подковывали пионеров и октябрят в советское время", — говорится в комментарии, опубликованном пресс-службой бизнесмена.
"В основном те, кто совершает преступления — [наносят] увечья разной степени тяжести тем людям, которые впрягаются за киевский режим", — сказал Пригожин.
Официальных сообщений о числе помилованных участников ЧВК "Вангер" нет.
- ЧВК "Вагнер" – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, Африке и Украине. Глава ЧВК "Вагнер" – предприниматель Евгений Пригожин, известный дружбой с президентом Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
- Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена. Власти официально называют бойцов ЧВК "Вагнер" добровольцами.
- По данным разведки США, численность группировки ЧВК в зоне боёв с Украиной могла достигнуть 50 тысяч человек, 90% из которых – завербованные заключённые.
- В начале года стало известно о помиловании заключённых после полугодового нахождения на фронте. Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачёва рассказывала, что формально заключенных освобождают ещё до того, как их вывозят из колоний для участия в боевых действиях.
- В конце января в Кремле заявили, что указы президента России о помиловании заключенных, завербованных для участия в войне с Украиной, засекречены, но "вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством".
- Журналисты и пользователи соцсетей сообщали, что среди помилованных были в том числе и осуждённые за тяжкие преступления, включая убийства.
- В последнем отчёте ООН о правах человека в зоне вооружённого конфликта России с Украиной говорится, что в период с 1 августа прошлого года до 31 января 2023 года 11 из 15 предположительно убитых украинских военнопленных были казнены наёмниками ЧВК "Вагнер".
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