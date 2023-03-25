Пригожин рассказал о помиловании пяти тысяч заключённых

Евгений Пригожин заявил о помиловании более пяти тысяч заключённых, вступивших в так называемую ЧВК "Вагнер".

По словам бизнесмена и основателя ЧВК, лишь 0,31% помилованных после окончания контракта совершили повторное преступление в течение месяца после возвращения из зоны боевых действий на территории Украины. По словам Пригожина, этот показатель в 10–20 раз меньше стандартного.

"Преступность в России мы снизили в десять раз, а подковали бывших заключенных лучше, чем подковывали пионеров и октябрят в советское время", — говорится в комментарии, опубликованном пресс-службой бизнесмена.

"В основном те, кто совершает преступления — [наносят] увечья разной степени тяжести тем людям, которые впрягаются за киевский режим", — сказал Пригожин.

Официальных сообщений о числе помилованных участников ЧВК "Вангер" нет.

ЧВК "Вагнер" – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, Африке и Украине. Глава ЧВК "Вагнер" – предприниматель Евгений Пригожин, известный дружбой с президентом Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена. Власти официально называют бойцов ЧВК "Вагнер" добровольцами.

По данным разведки США, численность группировки ЧВК в зоне боёв с Украиной могла достигнуть 50 тысяч человек, 90% из которых – завербованные заключённые.