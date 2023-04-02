В кафе в Петербурге произошёл взрыв. Погиб военкор Владлен Татарский

При взрыве в кафе в центре Санкт-Петербурга в воскресенье один человек погиб, 16 - пострадали. Как пишет телеграм-канал "Фонтанка SPB Online", раньше это кафе на Университетской набережной принадлежало близкому к Кремлю бизнесмену Евгению Пригожину.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы города передало, что в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной сработало взрывное устройство.

"Фонтанка" сообщила, сославшись на сведения от своих источников, что погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Позднее гибель Татарского подтвердила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В правоохранительных органах ТАСС отметили, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами, а целью был именно Владлен Татарский. В заведении проходил его творческий вечер. Самодельная бомба была спрятана в статуэтку, подаренную Татарскому, передало информагентство.

Татарский в прошлом воевал в составе пророссийских сил в Донбассе, рассказывал о войне России в Украине. Украинские СМИ называют Татарского кремлевским пропагандистом. Российские СМИ пишут, что на творческом вечере присутствовали приблизительно 100 человек.

В соцсетях отмечается, что в выходные в кафе, где произошёл взрыв, собирается дискуссионный клуб "Кибер Z фронт".