Вернувшийся с войны вагнеровец арестован за массовое убийство

В Карелии по обвинению в убийстве шестерых человек арестован бывший наёмник частной военной компании "Вагнер", ранее судимый 37-летний Игорь Софонов, недавно вернувшийся с войны в Украине. Он вину отрицает.
Как сообщают Север.Реалии, 1 августа в селе Деревянное Прионежского района Карелии были обнаружены тела шестерых местных жителей с ножевыми ранениями. Убийства были совершены в двух частных домах, расположенных в двухстах метрах друг от друга. В первом доме были убиты двое мужчин, отец и сын, во втором - трое мужчин и женщина. Оба дома пытались сжечь, чтобы скрыть следы преступлений.
Спустя шесть часов после обнаружения трупов полиция задержала подозреваемых в массовом убийстве - уже упомянутого Софонова и 38-летнего Максима Бочкарёва.
По данным СМИ, ранее оба отбывали длительные сроки заключения в одной колонии: первый - за покушение на убийство, разбой, грабежи и кражи, второй - за изнасилование, насильственные действия сексуального характера, и также за разбой, грабежи и кражи. Именно в колонии в 2022 году Софонов был завербован вагнеровцами и отправлен в Украину для участия в боевых действиях.
Как рассказывают жители села Деревянное, с войны он вернулся весной текущего года. Телеграм-канал "Daily Карелия" со ссылкой на односельчан Софонова утверждает, что после возвращения с фронта бывший боец ЧВК "Вагнер" много пил. О биографии Бочкарёва ничего не сообщается, его адвокат говорит, что Бочкарёв отрицает обвинения и был избит в полиции.
- Летом прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, ЧВК "Вагнер" и лично её основатель, близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, начали вербовать в свои ряды заключённых и отправлять их на войну. Осуждённые, которые соглашались принять участие в боевых действиях, должны были полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела было запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещали выход на свободу. Таким образом в ЧВК завербовали, по разным оценкам, от 50 до 70 тысяч бойцов. 32 тысячи из них, по словам Пригожина, уже вернулись и получили за участие в боевых действиях помилования.
- В последнее время в СМИ регулярно появляются сообщения о тяжких преступлениях, включая убийства и изнасилования, совершённых вернувшимися из Украины бойцами ЧВК "Вагнер". Так, в конце мая в Новосибирской области под арест отправили вагнеровца, подозреваемого в изнасиловании двух школьниц 10-ти и 12-ти лет. В Петербурге в начале июня вернувшийся с войны наёмник ограбил магазин. Другой бывший боец ЧВК "Вагнер" арестован за двойное убийство.
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