Вернувшийся с войны вагнеровец арестован за массовое убийство

В Карелии по обвинению в убийстве шестерых человек арестован бывший наёмник частной военной компании "Вагнер", ранее судимый 37-летний Игорь Софонов, недавно вернувшийся с войны в Украине. Он вину отрицает.

Как сообщают Север.Реалии, 1 августа в селе Деревянное Прионежского района Карелии были обнаружены тела шестерых местных жителей с ножевыми ранениями. Убийства были совершены в двух частных домах, расположенных в двухстах метрах друг от друга. В первом доме были убиты двое мужчин, отец и сын, во втором - трое мужчин и женщина. Оба дома пытались сжечь, чтобы скрыть следы преступлений.

Спустя шесть часов после обнаружения трупов полиция задержала подозреваемых в массовом убийстве - уже упомянутого Софонова и 38-летнего Максима Бочкарёва.

По данным СМИ, ранее оба отбывали длительные сроки заключения в одной колонии: первый - за покушение на убийство, разбой, грабежи и кражи, второй - за изнасилование, насильственные действия сексуального характера, и также за разбой, грабежи и кражи. Именно в колонии в 2022 году Софонов был завербован вагнеровцами и отправлен в Украину для участия в боевых действиях.

Как рассказывают жители села Деревянное, с войны он вернулся весной текущего года. Телеграм-канал "Daily Карелия" со ссылкой на односельчан Софонова утверждает, что после возвращения с фронта бывший боец ЧВК "Вагнер" много пил. О биографии Бочкарёва ничего не сообщается, его адвокат говорит, что Бочкарёв отрицает обвинения и был избит в полиции.