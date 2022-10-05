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В Калуге отменили празднование Нового года – деньги направят на войну

Глава Калуги Дмитрий Денисов решил не тратить бюджетные средства на празднование Нового года, а выделить их на поддержку мобилизованных на войну в Украине. Об этом он написал в соцсети "ВКонтакте".

По решению Денисова в Калуге не будет праздничных украшений. "Не будем проводить фейерверков, концертов и массовых гуляний. Все свободные средства направим на поддержку мобилизованных калужан", – сообщил Денисов.

В комментариях под постом решение калужского главы массово поддерживают.

  • После начала мобилизации из разных регионов стала приходить информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. В некоторых случаях для этого их родственники берут кредиты и микрозаймы. Требования купить мобилизованному что-либо за свой счёт незаконны, сообщается на официальном портале "Объясняем.рф".
  • Взамен мобилизованных мужчин власти российских регионов раздают их семьям баранов, рыбу, дрова и картошку. Детей мобилизованных москвичей среди прочего будут бесплатно кормить горячими обедами.
  • Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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