В Калуге отменили празднование Нового года – деньги направят на войну

Глава Калуги Дмитрий Денисов решил не тратить бюджетные средства на празднование Нового года, а выделить их на поддержку мобилизованных на войну в Украине. Об этом он написал в соцсети "ВКонтакте".

По решению Денисова в Калуге не будет праздничных украшений. "Не будем проводить фейерверков, концертов и массовых гуляний. Все свободные средства направим на поддержку мобилизованных калужан", – сообщил Денисов.

В комментариях под постом решение калужского главы массово поддерживают.