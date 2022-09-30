Власти Тувы раздают овец семьям мобилизованных

Власти Тувы раздают овец и баранов семьям жителей региона, призванных в рамках мобилизации для войны в Украине, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Каждая семья получает по одной овце. Всего среди жителей девяти районов распределили 91 животное. Ещё в одном районе семьям раздали картофель. Кроме того, в четверг муниципалитеты начали развозить капусту и муку.
В Барун-Хемчикском районе семье мобилизованного привезли уголь, а в Шагонаре власти приняли решение обеспечить семьи призывником дровами с местной пилорамы. Семьи, где воспитываются дети до 17 лет, могут получить по 5 тысяч рублей.
- 29 сентября в столице Тувы Кызыле прошла женская акция против мобилизации. Полиция задержала около 20 участниц протеста, сообщили они Сибирь.Реалии. В тот же день правительство республики заявило о выполнении плана по мобилизации. Сколько человек было отправлено в армию — соообщается.
- Тува — один из самых бедных регионов России, по итогам 2021 года регион оказался на 85 месте по уровню качества жизни в исследовании, составленном государственным "РИА-Рейтингом". Власти активно вербуют местных жителей в армию, предлагая им зарплаты выше регионального уровня.
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