Власти Тувы раздают овец семьям мобилизованных

Власти Тувы раздают овец и баранов семьям жителей региона, призванных в рамках мобилизации для войны в Украине, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Каждая семья получает по одной овце. Всего среди жителей девяти районов распределили 91 животное. Ещё в одном районе семьям раздали картофель. Кроме того, в четверг муниципалитеты начали развозить капусту и муку.

В Барун-Хемчикском районе семье мобилизованного привезли уголь, а в Шагонаре власти приняли решение обеспечить семьи призывником дровами с местной пилорамы. Семьи, где воспитываются дети до 17 лет, могут получить по 5 тысяч рублей.