В Каннах состоялась премьера фильма Звягинцева "Минотавр"

На 79-м Каннском кинофестивале вечером 19 мая состоялась премьера нового фильма режиссёра Андрея Звягинцева "Минотавр". Это его первый фильм почти за 10 лет. Режиссёр тяжело болел, лечился за границей, а после российского вторжения в Украину в 2022 году не вернулся в Россию. Фильм был снят за границей, главным образом в Риге, на русском языке. Это совместная продукция Франции, Германии и Латвии.

Фильм участвует в основном конкурсе фестиваля. Как сообщают СМИ, зрители после премьеры устроили овацию, которая продолжалась около 10 минут. Сам Звягинцев заявил, что благодарен "нашей постоянной группе, которую разметало, как осколки, по всему миру", а также продюсерам "во Франции, в Германии, в Латвии, которые сделали возможным фильм на русском языке". "Мы счастливы, что мы вернулись к возможности делать свою работу", - заключил Звягинцев.

Критики отмечают, что фильм можно трактовать как антивоенное высказывание. Его действие происходит в России осенью 2022 года, в центре сюжета - директор компании, который, в том числе, должен согласовывать списки сотрудников для мобилизации.

Предыдущий фильм Звягинцева, одного из самых известных в мире российских режиссёров, "Нелюбовь", вышел в 2017 году.

Ранее в Каннах состоялась премьера фильма другого уехавшего из России режиссёра Кантемира Балагова "Варенье из бабочек".