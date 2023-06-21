В Карелии власти собираются выпустить из приюта на улицу более 60 собак

Власти карельского Медвежьегорска собираются выпустить из муниципального приюта более 60 собак из-за отсутствия денег на их содержание. Об этом сообщил паблик "Медвежьегорск online".

Информацию о планах выпустить животных редакции Север.Реалии подтвердила волонтер и учредитель местной зоозащитной организации "Право на жизнь" Ирина Поворозник. На протяжении двух лет организация ухаживала за питомцами приюта по контракту с муниципалитетом. Однако в прошлом году власти приняли решение обслуживать приют самостоятельно.

По словам Поворозник, изначально ей было известно только о планах по выпуску 15 животных. Руководство приюта связалось с зоозащитницей с предложением забрать этих собак в небольшой частный приют в Петрозаводске, который Поворозник держит вместе с коллегой, руководителем "Права на жизнь", Оксаной Деревенко.

"Мы запросили карточки индивидуального учета, чтобы понять, в каком состоянии вообще находятся собаки: когда были последние прививки и действительно ли эти животные подлежат выпуску. Многие из них находятся в приюте больше трех лет и могут быть просто не приспособлены к добыванию еды на улице." - заявила зоозащитница. Как утверждает Поворозник, власти отказались выдавать эти карточки, заявив, что сони не обязаны".

В администрации города при этом нарушений в действиях приюта не видят, заявляя что "содержанию [в приюте] подлежат только агрессивные животные и животные инвалиды". По словам Поворозник, за последние полгода на отлов и содержание бездомных животных власти выделили более трех миллионов рублей. Чиновники заявляют, что израсходовали только часть средств, однако отчетов о том, сколько именно средств и на что именно было потрачено, не предоставляют.

Ранее организация "Право на жизнь" неоднократно конфликтовала с местными чиновниками из-за условий содержания собак и их незаконного выпуска в лес. Местные власти сообщения о проблемах в приюте называют "дезинформацией".