В Карелии власти собираются выпустить из приюта на улицу более 60 собак

Власти карельского Медвежьегорска собираются выпустить из муниципального приюта более 60 собак из-за отсутствия денег на их содержание. Об этом сообщил паблик "Медвежьегорск online".
Информацию о планах выпустить животных редакции Север.Реалии подтвердила волонтер и учредитель местной зоозащитной организации "Право на жизнь" Ирина Поворозник. На протяжении двух лет организация ухаживала за питомцами приюта по контракту с муниципалитетом. Однако в прошлом году власти приняли решение обслуживать приют самостоятельно.
По словам Поворозник, изначально ей было известно только о планах по выпуску 15 животных. Руководство приюта связалось с зоозащитницей с предложением забрать этих собак в небольшой частный приют в Петрозаводске, который Поворозник держит вместе с коллегой, руководителем "Права на жизнь", Оксаной Деревенко.
"Мы запросили карточки индивидуального учета, чтобы понять, в каком состоянии вообще находятся собаки: когда были последние прививки и действительно ли эти животные подлежат выпуску. Многие из них находятся в приюте больше трех лет и могут быть просто не приспособлены к добыванию еды на улице." - заявила зоозащитница. Как утверждает Поворозник, власти отказались выдавать эти карточки, заявив, что сони не обязаны".
В администрации города при этом нарушений в действиях приюта не видят, заявляя что "содержанию [в приюте] подлежат только агрессивные животные и животные инвалиды". По словам Поворозник, за последние полгода на отлов и содержание бездомных животных власти выделили более трех миллионов рублей. Чиновники заявляют, что израсходовали только часть средств, однако отчетов о том, сколько именно средств и на что именно было потрачено, не предоставляют.
Ранее организация "Право на жизнь" неоднократно конфликтовала с местными чиновниками из-за условий содержания собак и их незаконного выпуска в лес. Местные власти сообщения о проблемах в приюте называют "дезинформацией".
- 16 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий региональным властям убивать бездомных животных. Открытое письмо против законопроекта набрало более 130 тысяч подписей.
- Сейчас в России действует закон "Об ответственном обращении с животными", который прямо запрещает жестокое обращение – за это грозит до пяти лет лишения свободы. Усыплять животных можно только в случае неизлечимых болезней, которые приносят им боль и страдания. В остальных случаях собак отлавливают, стерилизуют и выпускают на прежнее место обитания – это тоже прописано в нормативных актах. Второй легальный способ обращения с бездомными животными – пожизненное содержание в приютах за счет бюджета.
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