На Кубани прошёл пикет против запрета на помощь бездомным животным

В Краснодаре прошел пикет против запрета на помощь бездомным животным. На акцию собрались несколько десятков местных жителей. Они выступили против постановления губернатора региона, запрещающего волонтерам кормить и лечить бездомных собак и кошек, сообщает Кавказ.Реалии.

Местные власти согласовали акцию. Её участниками стали более 100 жителей региона – не только краснодарцы, но и зоозащитники из Сочи, Горячего Ключа и нескольких станиц. Собравшиеся держали плакаты: "Почему с 1 сентября запрещают кормить собак?", "Собаки и кошки тоже наши дети, у нас есть моральный долг перед ними", "Почему на Кубани с 1 сентября фактически запрещают волонтерскую деятельность".

В соответствии с подписанным в конце марта постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева при обращении с безнадзорными животными запрещается их прикорм и любые контакты, а также оборудование мест содержания вне официальных приютов. По мнению зоозащитников, фактически это постановление запрещает любую волонтерскую помощь бездомным собакам и кошкам.

Также на пикете активисты выразили недовольство работой компании "Светоч", занимающейся отловом бездомных животных, обвинив ее в убийстве бродячих собак и вывозе трупов за город.

По итогам акции была принята резолюция, которую организаторы направили губернатору с просьбой не ограничивать работу волонтеров.