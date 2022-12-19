В Катаре были задержаны активисты Pussy Riot Верзилов и Никульшина

В Катаре, где вчера завершился чемпионат мира по футболу, были задержаны издатель "Медиазоны" Пётр Верзилов, а также Вероника Никульшина и ещё одна участница группы Pussy Riot. Об этом в ночь на понедельник сообщили немецкие СМИ со ссылкой на берлинскую организацию Cinema for Peace. Задержание активистов также подтвердил Reuters глава этой организации Яка Бизил.

Тем же вечером их отпустили, сообщил Верзилов "Медиазоне".

Они хотели выбежать на футбольное поле для проведения акции протеста во время финала чемпионата мира по в столице Катара Дохе, но были задержаны сотрудниками службы безопасности. Der Spiegel утверждает, что в его распоряжении есть видео случившегося. Организаторы чемпионата и власти пока не комментировали инцидент.

Активисты планировали выступить против войны, которую Россия ведёт в Украине, за освобождение из заключения Алексея Навального и против подавления прав женщин в Иране. Ранее они сумели провести одну протестную акцию в Катаре во время игры между США и Ираном, когда участниц Pussy Riot можно было увидеть на трибунах в футболках с принтом "Woman Life Freedom" ("Женщина Жизнь Свобода") и именами иранских женщин.

В 2018 году во время финала чемпионата мира по футболу в Москве участники группы Pussy Riot, в том числе Верзилов и Никульшина, также устроили протестную акцию. Они выбежали на поле, переодевшись в полицейскую униформу. Перформанс назывался "Милиционер вступает в игру". Участники потребовали освобождения политзаключённых. Они получили административные аресты.

Организация Cinema for Peace организовала в прошлом транспортировку в берлинскую клинику "Шарите" российского оппозиционера Алексея Навального после его отравления в России в 2020 году. В 2018 году она же помогла доставить в Берлин Верзилова, также с подозрением на отравление.