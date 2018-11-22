Pussy Riot обжаловали в ЕСПЧ аресты за акцию на футбольном поле

Четверо участников Pussy Riot, которые летом провели акцию протеста во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве и были за нее арестованы, обжаловали действия российских властей в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом агентству "Интерфакс" сообщил адвокат Дамир Гайнутдинов, представляющий активистов в Страсбурге.

Участники Pussy Riot Петр Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова и Ольга Курачева настаивают, что административный арест за июльскую акцию нарушает их свободу на выражение мнения, которая закреплена в европейской Конвенции. Власти также нарушили статьи о праве на свободу и личную неприкосновенность и на справедливое судебное разбирательство, отметил Гайнутдинов.

15 июля Pussy Riot, переодевшись в форму сотрудников полиции, выбежали на поле "Лужников" в знак протеста против политических репрессий и полицейского произвола. Игру пришлось прервать на полторы минуты. На трибуне в этот момент находился президент России Владимир Путин.

За акцию "Милиционер вступает в игру" всех четырёх её участников арестовали на 15 суток. Позднее активистка Надежда Толоконникова предположила, что отравление её бывшего мужа Петра Верзилова могло быть местью за действия Pussy Riot во время чемпионата по футболу в России.