В катастрофе автобуса"Москва-Астрахань" погибли 5 человек

В катастрофе пассажирского автобуса под Рязанью в воскресенье рано утром погибли 5 человек, среди которых 47-летний водитель.

Госпитализированы 12 пострадавших, трое из них – в реанимации, сообщил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

Всего в ДТП травмы различной степени тяжести получили более 20 человек.

Катастрофа произошла в Скопинском районе. Рейсовый автобус, который ехал из Москвы в Астрахань, врезался в железнодорожную опору.

В оперативном штабе на месте происшествия "Интерфаксу" сообщили, что ДТП, по уточнённым данным, произошло в условиях сильного гололёда. Как отметил собеседник агентства, "водитель не справился с управлением на замёрзшей дороге". Ранее агентство со ссылкой на информированный источник писало о версиях, что водитель мог либо уснуть за рулём, либо ему стало плохо.

"За людьми, которые не пострадали, выехал автобус, их доставят в Астрахань", - приводит ТАСС слова первого заместителя главы правительства региона Анны Росляковой. Она выехала на место ЧП. По её данным, в пункте временного размещения сейчас 19 человек.

Всего в автобусе, по сведениям МВД области, находились 49 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".