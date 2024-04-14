В Казахстане арестованы полицейские по делу о пытках джазового музыканта

В Казахстане арестованы четверо полицейских по делу о пытках джазового пианиста из Кыргызстана Викрама Рузахунова. Об этом сообщает Радио Азаттык со ссылкой на самого музыканта.

Со слов пострадавшего, один из задержанных дал признательные показания. Уголовное дело передано в Генпрокуратуру Казахстана. Согласно материалам дела, как сообщается, от действий полицейских, кроме Рузахунова, пострадали десятки граждан.

В январе 2022 года, во время массовых протестов в Казахстане, ряд государственных медиа распространили видео с задержанным иностранцем, который рассказал, что якобы за 200 долларов прилетел из Кыргызстана для участия в митинге в Алматы. После публикации записи жители Кыргызстана узнали в задержанном известного в их стране джазового пианиста Викрама Рузахунова.

В МВД Кыргызстана сообщили, что Рузахунов купил билет в Алматы ещё в декабре, задолго до начала протестов. 2 января он действительно улетел в Казахстан для проведения концертных программ, после чего родственники потеряли с ним связь. Кыргызстан направил Казахстану ноту протеста.

Позже выяснилось, что Рузахунов после задержания, которое он называет незаконным, был жестоко избит и что видео с признательными показания он записывал под пытками.

После того как музыканта освободили и доставили в Бишкек, врачи зафиксировали у него сотрясение мозга и переломы рёбер. Рузахунову пришлось делать операцию в больнице.