В Казахстане арестованы полицейские по делу о пытках джазового музыканта

В Казахстане арестованы четверо полицейских по делу о пытках джазового пианиста из Кыргызстана Викрама Рузахунова. Об этом сообщает Радио Азаттык со ссылкой на самого музыканта.
Со слов пострадавшего, один из задержанных дал признательные показания. Уголовное дело передано в Генпрокуратуру Казахстана. Согласно материалам дела, как сообщается, от действий полицейских, кроме Рузахунова, пострадали десятки граждан.
В январе 2022 года, во время массовых протестов в Казахстане, ряд государственных медиа распространили видео с задержанным иностранцем, который рассказал, что якобы за 200 долларов прилетел из Кыргызстана для участия в митинге в Алматы. После публикации записи жители Кыргызстана узнали в задержанном известного в их стране джазового пианиста Викрама Рузахунова.
В МВД Кыргызстана сообщили, что Рузахунов купил билет в Алматы ещё в декабре, задолго до начала протестов. 2 января он действительно улетел в Казахстан для проведения концертных программ, после чего родственники потеряли с ним связь. Кыргызстан направил Казахстану ноту протеста.
Позже выяснилось, что Рузахунов после задержания, которое он называет незаконным, был жестоко избит и что видео с признательными показания он записывал под пытками.
После того как музыканта освободили и доставили в Бишкек, врачи зафиксировали у него сотрясение мозга и переломы рёбер. Рузахунову пришлось делать операцию в больнице.
- Беспорядки в Казахстане в январе 2022 года переросли в массовые акции протеста. Группы людей с оружием в руках начали нападать на государственные здания. Власти Казахстана назвали это попыткой переворота, в которой участвовали некие зарубежные силы. Впоследствии в причастности к событиям были обвинены лица из окружения бывшего президента Нурсултана Назарбаева. В результате беспорядков при различных обстоятельствах погибли более 200 человек.
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