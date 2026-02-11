В Казахстане комика Сабурова могут проверить по статье о наёмничестве

Генпрокуратура Казахстана намерена проверить комика Нурлана Сабурова по уголовной статье о наёмничестве из-за его возможного участия в снабжении российских военнослужащих. Об этом заявил заместитель генпрокурора республики Галымжан Койгельдиев.

По казахстанскому законодательству финансирование вооруженных конфликтов влечет уголовную ответственность. Статья предусматривает наказание от семи до 12 лет лишения свободы.

Поводом для проверки, по данным СМИ, стал пост в телеграм-канале главы города Истра Татьяны Викушевой, опубликованный летом 2025 года. В нём утверждалось, что Сабуров, проживавший в Истринском районе, передал в зону боевых действий 10 мотоциклов.

"10 мощных питбайков отправляются бойцам "Легиона Вагнер Истра" по командованием героя России Ратибора. Командир, принимай технику!", — писала Викушева.

Сейчас публикация удалена, но её копии сохранились в ряде пабликов.

Сабурова задержали в аэропорту Внуково 6 февраля и запретили ему въезд в Россию на 50 лет. Артист вернулся в Казахстан, очистил профиль в соцсетях и отказался комментировать ситуацию, заявив, что деталями занимаются юристы и компетентные органы.

"Важные истории" со ссылкой на знакомого Сабурова писали, что запрет инициировали Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (Вторая служба) и её глава Алексей Жало. Главной причиной, по словам собеседника, стали не столько жалобы на шутки комика, сколько его нежелание сотрудничать с ФСБ.

Из-за этого Сабурову, имеющему гражданство Казахстана, трижды отказывали в получении вида на жительство в России, рассказал источник. По словам знакомого комика, Сабуров пытался продемонстрировать свою "пророссийскую" позицию: он перечислил два миллиона рублей в фонд "Всё для Победы" и передал десять мотоциклов "на нужды СВО", но это не повлияло на решение спецслужб.





