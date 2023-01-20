В Казахстане лишили мандата депутата, поддержавшего вторжение в Украину

Центральная избирательная комиссия Казахстана лишила полномочий депутата Мажилиса (нижней палаты парламента) Азамата Абильдаева, поддержавшего политику президента России Владимира Путина и военное вторжение в Украину.

Как сообщает "Настоящее время", в ЦИК с просьбой о лишении мандата обратилась партия "Ак жол", от которой был избран депутат. Ранее партия исключила Абильдаева из своих рядов.

Причиной этого стали слова Абильдаева в интервью Радио Азаттык - Казахской службе Радио Свобода - о том, что он поддерживает Россию в войне с Украиной. Сначала его коллеги по партии заявили, что это его "личное мнение". Позднее председатель партии Азат Перуашев сказал, что высказывания Абильдаева "противоречат позиции партии "Ак жол", а также нарушают партийную и депутатскую этику".

Мандат Абильдаева в любом случае истёк бы через два месяца. Мажилис 19 января был распущен указом президента Казахстана Касым-Жомартом Токаева, внеочередные выборы депутатов пройдут 19 марта.