В Казахстане на референдуме поддержали новую Конституцию

В Казахстане на референдуме проект новой Конституции поддержали почти восемь миллионов граждан или 87% от числа голосовавших. Против высказались почти 900 тысяч человек (9,8%), следует из предварительных данных Центральной избирательной комиссии.

В бюллетене значился один вопрос: "Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?"

Всего в голосовании приняли участие девять миллионов человек, это 73% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме. По закону, референдум считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее половины имеющих право голоса.

День голосования сопровождался задержаниями. В Астане с участка, где позже проголосовал президент Касым-Жомарт Токаев, полиция увела корреспондента Радио Азаттык и еще нескольких журналистов. После того, как Токаев проголосовал и покинул свой участок после общения со СМИ, журналистов отпустили без предъявления обвинений. В Алматы задерживали по меньшей мере трех человек, позже их отпустили.

Токаев представил параметры конституционной реформы на заседании национального курултая в Кызылорде 20 января 2026 года. На следующий день его указом была создана конституционная комиссия, в которую вошли 130 человек – депутаты, чиновники, юристы. После шести заседаний комиссия заявила, что стране нужна новая Конституция, а 12 февраля власти представили проект документа.

Ещё до официального оглашения итогов голосования Токаев объявил, что 15 марта станет новым Днем Конституции. С 1996 года День Конституции отмечался 30 августа.

Один из основных моментов нового проекта Конституции является преобразование парламента из двухпалатного в однопалатный и переименование его в курултай. Курултай будет состоять из 145 членов, избираемых на пятилетний срок по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам.

Руководство страны уверяет, что нововведения улучшат систему представительства и квалификацию парламентариев. Критики подчеркивают, что не состоящие в партиях граждане не смогут баллотироваться в депутаты и напоминают, что оппозиционные объединения годами не могут добиться регистрации партии в Минюсте.