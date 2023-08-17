В Казахстане отключили доступ к российскому СМИ "Царьград"

Сайт российского телеканала "Царьград" заблокирован в Казахстане. На сайте министерства информации и общественного развития (МИОР) Казахстана указано, что доступ к сайту данного СМИ был закрыт по причине пропаганды экстремизма на его ресурсах.

Как говорится в сообщении министерства, текст которого приводит агентство КазТАГ, на сайте "были выявлены материалы, направленные на возбуждение негативного общественного резонанса и разжигание межнациональной розни". Известно, что всего речь идёт о четырёх материалах, один из которых носит название "Казахские националисты терроризируют русских женщин накануне Дня Победы".

В телеграм-канале "Царьград" 17 августа появился посте с реакцией на новость о блокировке в Казахстане, в котором говорится, что "очень хорошо работаем, если уже запрещать стали". На блокировку отреагировал также основатель "Царьграда" Константин Малофеев, назвав Казахстан "бывшей провинцией" Российской империи, которая "пыжится и корчит из себя суверенные государства за счёт издевательства над русскими".

"Царьград" занимает активно прокремлёвскую позицию, поддерживает российское вторжение в Украину, освещает события с позиций русского национализма имперского толка. Малофеев, участвовавший также в аннексии Крыма и в событиях, приведших к началу войны в Донбассе, находится под санкциями США и других стран Запада. В июле 2020 года YouTube заблокировал канал "Царьграда" без возможности восстановления. Компания Google, владеющая видеохостингом, заявила, что аккаунт российского телеканала нарушил экспортное законодательство.

Как отмечает Радио Азаттык, В Казахстане,, федеральные каналы, как и прежде, вещают беспрепятственно. Они присутствуют в пакетах кабельного телевидения. После военного вторжения России в Украину в Казахстане изредка появлялись сообщения об отключении некоторых российских каналов, которое во всех случаях оказывалось временным.