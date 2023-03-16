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В Москве прошёл международный съезд русофилов с Лавровым и Дугиным

Николай Малинов (справа)

Болгарский политик Николай Малинов, против которого в Болгарии выдвинуты официальные обвинения в шпионаже в пользу России, стал председателем Международного движения русофилов (МДР). Учредительный съезд этого движения, созданного под эгидой Кремля, прошёл 14 и 15 марта в Москве.

В съезде приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, радикальный философ Александр Дугин, активно выступающий в поддержку войны в Украине основатель телеканала "Царьград" бизнесмен Константин Малофеев. Приветствия направили президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл.

Как отмечает Болгарская служба Радио Свобода, Малинов сейчас является кандидатом в депутаты парламента Болгарии от коалиции "Нейтральная Болгария". Он является главой болгарского движения русофилов. Сам он и его движение внесены в санкционный список США.

В 2019 году Малинова обвинили в шпионаже в пользу двух российских организаций. Однако, несмотря на это, с разрешения судьи Андона Миталова он смог выехать в Москву. В США считают, что судья был подкуплен Малиновым.

Новый глава Международного движения русофилов сказал, что его цель - собрать миллион подписей в поддержку отмены введенных против России европейских санкций. Малинов также хочет создать Институт по борьбе с русофобией, учредить звание "Русофоб года" и возродить конкурс "Интервидение", который "стал бы антитезой «гендерному Евровидению»".

По словам организаторов, на съезде присутствовали участники из 42 стран. Как правило речь идёт о давно отмеченных в симпатиях к Кремлю маргинальных политических фигурах в своих странах.

Участники мероприятия объединились вокруг тезиса о том, что движение представляет собой "фронт борьбы с фашизмом", борьбу против "декадентского Запада", развязавшего, по их мнению, борьбу с Россией, и некоего "гендерного мира". "Однако число выступающих перевалило за отведённое время, участников попросили собраться у автобусов на экскурсию по Москве" - завершает свой репортаж со съезда российское издание Украина.ру.

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