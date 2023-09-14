В Казахстане отменили концерт команды КВН "Камызяки"

Организаторы сообщили об отмене в Казахстане концертов команды КВН "Камызяки", в который входят российские комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов. Об этом сообщает Радио Азаттык.

Мусагалиев, которые имеет казахское происхождение, и Дорохов на днях выступили на концерте в оккупированной Россией части Донецкой области Украины.

Концерт прошёл у мемориала Саур-Могила. "Мы впервые здесь. Это место очень впечатляет, трогает душу. Ещё узнали много историй, связанных с этим местом. Когда их рассказывали, были мурашки по коже", — сказал Дорохов в интервью местному телеканалу "Оплот ТВ". Комик добавил, что пообщался с российскими солдатами, которые воюют в Украине, и они показались ему "душевными людьми". В свою очередь Мусагалиев пожелал жителям Донецкой области, которую российские власти называют "ДНР", "мирного неба над головой, здоровья и улыбок близких".

В казахстанском сегменте социальных сетей пользователи с начала недели призывали отменить концерты Мусагалиева и команды КВН "Камызяки". Концерты комиков должны были пройти в Астане и Алматы.

"Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива "Камызяки", команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды "Камызяки"», — говорится в сообщении в инстаграме ивент-агентства Vi Project.

Накануне появились сообщения о том, что местные операторы перестали продавать билеты на выступления "Камызяков".