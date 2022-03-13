По подозрению в хищениях арестован племянник Назарбаева 

В Казахстане задержан и помещён в СИЗО племянник первого президента страны Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы. Его подозревают в хищении в особо крупном размере при работе в главной национальной телекоммуникационной компании "Казахтелеком". В антикоррупционной службе Казахстана заявили, что идёт проверка на причастность Сатыбалдыулы "к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства".

Сатыбалдыулы - сын младшего брата Назарбаева. Он входит в список самых влиятельных бизнесменов республики по версии Forbes Kazakhstan. Его состояние оценивают в 163 миллиона долларов. Сообщается, что бизнесмен указан единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., владеющей почти четвертью акций "Казахтелекома". До этого Сатыбалдыулы находился на госслужбе - в частности, был заместителем акима столицы.

В начале января в Казахстане начались массовые протесты после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. Изначально протестующие требовали снизить цены на топливо, но затем появились политические требования. Популярным лозунгом стал "Шал, кет!" – "Старик, уходи!" – требование ухода Назарбаева из власти. На фоне протестов в ряде городов начались беспорядки и погромы с применением оружия. Власти Казахстана заявили, что их устроили не протестующие, а некие террористы, подготовленные извне. Убедительных доказательств в пользу этого утверждения они не привели. По официальным данным, в январских событиях погибло не менее 227 человек. Тысячи людей подверглись задержаниям, сотни были помещены под стражу как подозреваемые в терроризме, массовых беспорядках, хищении оружия и других преступлениях. Многие арестованные заявили о пытках.

28 января первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя правящей партии страны "Нур Отан", которую он возглавлял 23 года. Позже действующий президент Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны и возглавил "Нур Отан", а парламент Казахстана принял поправки, отменяющие необходимость согласования с Назарбаевым основных направлений политики. Кроме того, дочь бывшего президента Казахстана Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата парламента республики. Свои должности потеряли также несколько связанных с Назарбаевым чиновников и бизнесменов.