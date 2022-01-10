В Казахстане сообщили о смерти главы областной полиции

В Казахстане, предположительно, покончил жизнь самоубийством начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Казахстан".

Смерть полицейского подтвердили в пресс-службе акимата (административного центр региона) Тараза. Сейчас выясняются причины произошедшего, уточнил собеседник агентства.

По данным телеграм-канала казахстанского журналиста Михаила Козачкова, в отношении Сулейменова после массовых протестов было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал. Об этом же пишут телеграм-каналы Mash и Readovka.

Телеграм-каналы "Раньше всех. Ну почти" и Baza также сообщили о самоубийстве в Нур-Султане полковника Комитета национальной безопасности Казахстана. Азамат Ибраев был найден мертвым во дворе своего дома. КНБ проводит досудебное расследование.