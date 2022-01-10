В Казахстане сообщили о смерти главы областной полиции

В Казахстане, предположительно, покончил жизнь самоубийством начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Казахстан".
Смерть полицейского подтвердили в пресс-службе акимата (административного центр региона) Тараза. Сейчас выясняются причины произошедшего, уточнил собеседник агентства.
По данным телеграм-канала казахстанского журналиста Михаила Козачкова, в отношении Сулейменова после массовых протестов было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал. Об этом же пишут телеграм-каналы Mash и Readovka.
Телеграм-каналы "Раньше всех. Ну почти" и Baza также сообщили о самоубийстве в Нур-Султане полковника Комитета национальной безопасности Казахстана. Азамат Ибраев был найден мертвым во дворе своего дома. КНБ проводит досудебное расследование.
- 8 января в Казахстане задержали и поместили в изолятор бывшего председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова. Его подозревают в госизмене.
- В связи с массовыми протестами, которые начались в Казахстане 2 января в стране были задержаны почти 8 тысяч человек. Также сообщалось о 164 погибших. Поводом для протестов стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Позже у протестующих появились политические требования. 5 января в Алматы вспыхнули беспорядки.
- 7 января президент Токаев объявил о наведении порядка в стране. Он также обвинил силовые ведомства Казахстана в том, что те "проспали" готовившиеся протесты. Президент Казахстана заявил, что в городе действуют "террористы", и в связи с "внешней агрессией" обратился за военной помощью к странам – членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В страну были направлены военные пяти стран ОДКБ.
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