Бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов, отправленный в отставку президентом Токаевым после того, как власти потеряли контроль над Алма-Атой, заподозрен в государственной измене. Об этом сообщается на сайте КНБ. Он был задержан вскоре после участия в заседании Совета безопасности страны.

54-летний Масимов — один из самых влиятельных политиков в последние годы правления первого президента Нурсултана Назарбаева. До назначения на пост председателя КНБ он в разные годы дважды был премьер-министром Казахстана и руководителем Администрации президента, секретарём Совета безопасности, министром экономики и министром транспорта.

В сообщении, опубликованном на сайте КНБ 8 января, говорится, что досудебное расследование о государственной измене в отношении Масимова было начато в четверг, 6 января. Тогда же, сообщает спецслужба, он был задержан. В тот же день он участвовал в совещании Совета безопасности страны. А вечером предыдущего дня — отправлен в отставку. Кроме того, Токаев отправил в отставку заместителя Масимова, племянника Назарбаева Самата Абиша.

Одновременно с отставкой Масимова Токаев заявил, что возглавил Совет безопасности, хотя должность его председателя по закону может пожизненно принаджежать первому президенту Назарбаеву. По предъявленной статье бывшему преседателю КНБ грозит до 15 лет лишения свободы. В чём именно его обвиняют — неизвестно. Однако Токаев уже критиковал спецслужбы, обвинив их в том, что они допустили то, что президент назвал "нападением террористов" на казахстанские города.