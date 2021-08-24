В Казахстане полиция проверяет "языковые патрули" националистов

Полиция в Казахстане проверяет видеоматериалы ютьюб-канала, в котором националисты требовали русских жителей республики говорить по-казахски. Об этом российскому государственному агентству РИА "Новости" заявил исполняющий обязанности начальника службы уголовного преследования генпрокуратуры Тлеу Жангарашев.

В записях ютьюб-канала Til Maydani ("Битва за язык") активисты требуют говорить на казахском сотрудников сферы услуг, военнослужащего, врачей. В одном из роликов русская женщина приносит извинения за то, что сказала, что русские построили Актау – город на западе Казахстана, в нескольких продавцы извиняются за незнание государственного языка.

В середине августа автору канала Куату Ахметову российское МВД на 50 лет запретило въезд в страну. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал действия патрулей "пещерным национализмом" и на русском пообещал, что правоохранительные органы дадут им правовую оценку.

18 августа Ахметов рассказал журналистам российского издания “Ридовка”, что против него возбуждено уголовное дело о разжигании национальной розни. По его словам, полицейские "настоятельно рекомендовали" ему закрыть канал. Он этого не сделал, публикации в нём продолжаются. 19 августа он был оштрафован полицией за участие в деятельности незарегистрированных объединений за создание канала.