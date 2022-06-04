В Казахстане пройдёт референдум об изменении Конституции

В Казахстане пятого июня состоится референдум об изменении Конституции. Избиратели проголосуют за принятие 56 поправок к основному закону. Документ предложен после массовых протестов в стране, президент заявляет, что новый закон ограничит его власть.

Изменения коснутся трети положений основного закона. В стране, в случае принятия поправок, будет восстановлен Конституционный суд. Из текста будут убраны все упоминания первого президента Нурсултана Назарбаева как лидера нации, то есть елбасы.

Родственникам президента запретят занимать руководящие посты в государственном секторе. Самому ему запретят быть членом политических партий. Количество назначаемых им членов Сената будет сокращено с 15 до 10. Сенаторы потеряет право принимать новые законы: он будет одобрять или не одобрять законопроекты, поступившие из нижней палаты парламента и утверждать предложенные президентом кандидатуры ключевых чиновников.

Документ снижает до пяти процентов барьер для прохождения партий в парламент, снижается, с 20 до 5 тысяч, число подписей избирателей, необходимых для регистрации партии, а также в целом упрощается вся процедура регистрации. Беспартийным гражданам вновь разрешат баллотироваться в парламент и региональные законодательные собрания (масхилаты). 70 процентов членов парламента должны избираться по пропорциональной системе, а 30 процентов — по мажоритарной.

Избирателям предлагается проголосовать за весь пакет поправок: в бюллетене под вопросом принимает ли избиратель изменения, будут лишь две графы — “да” и “нет”. Избирателям почти не дали времени разобраться в поправках, предупреждают независимые наблюдатели и оппозиция. Активисты призвали президента отложить голосование, — передаёт Казахская служба Радио Свобода. Многие эксперты воспринимают новый документ как подготовку к выборам президента, намеченную на 2024 год.