Комитет национальной безопасности Казахстана заявил о задержании гражданина страны, готовившего покушение на президента Касым-Жомарта Токаева. Утверждается, что подозреваемый работал на иностранную разведку, а одной из его задач было "создание в обществе русофобских взглядов" и распространение антироссийской пропаганды.

Заявление КНБ передаёт государственное агентство "Казинформ". Утверждается, что подозреваемый готовил покушения и на других чиновников и планировал совершить теракты в отношении сотрудников силовых структур. Заявляется, что задержанный признался в исполнении заданий иностранного государства.

На какую страну мог работать задержанный — не уточняется. "Казинформ" распространило фотографии с наличными долларами США и снайперской винтовкой, которые, как утверждается, были изъяты у подозреваемого при задержании в столице страны.