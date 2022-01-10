В Казахстане с начала протестов задержаны почти 8 тысяч человек

В Казахстане с начала массовых протестов задержаны 7939 человек. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на ситуационный центр МВД республики. В Алматы за сутки задержали 508 человек.

Накануне пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам заседания оперативного штаба сообщила о задержании почти шести тысяч человек, причастных к участию в беспорядках. Кроме того, было заведено 125 уголовных дел.

Власти Казахстана утверждают, что беспорядки в стране, начавшиеся на фоне массовых протестов, устроили "террористы", в том числе подготовленные за рубежом. МВД Казахстана сообщило, что среди задержанных имеются "граждане соседнего государства".

В понедельник появились сообщения, что задержанного в Алматы киргизского джазового пианиста Викрама Рузахунова отпустили. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе киргизского Госкомитета национальной безопасности.

Вчера в Казахстане распространили видео с задержанным иностранцем, который рассказал, что якобы за 200 долларов прилетел из Киргизии для участия в митинге в Алматы. На его лице видны ссадины. После публикации этой записи сразу несколько жителей Киргизии узнали в задержанном Рузахунова. Киргизия направила Казахстану ноту протеста. У казахстанского посольства в Бишкеке прошла акция протеста. В МВД Киргизии сообщили, что Рузахунов купил билет в Алматы ещё в декабре, задолго до начала протестов. 2 января он действительно улетел в Казахстан для проведения концертных программ. Министерство юстиции Киргизии требует возбудить уголовное дело по факту применения пыток в отношении киргизского гражданина.

Накануне сообщалось, что по данным Комитета национальной безопасности Казахстана, в Алматы задержаны участники двух экстремистских групп. У четверых участников одной из группировок изъяты огнестрельное оружие, травматические и свето-шумовые гранаты, патроны, религиозная литература. Утверждается, что лидер другой группировки является иностранным гражданином, он активно участвовал в массовых беспорядках и был связан с террористическими организациями за рубежом.



Ранее сообщалось, что в ходе январских протестов и в результате беспорядков в Казахстане погибли 164 человека, большинство из них –в Алматы. Министерство здравоохранения республики опровергает эту информацию. Публикацию статистики назвали в ведомстве "технической ошибкой".

10 января объявлено в Казахстане днём общенационального траура по погибшим во время протестов и беспорядков.

В Алматы в понедельник впервые за трое суток заработал мобильный и стационарный интернет. В ряде других регионов работают мессенджеры и соцсети, подтверждает сервис по мониторингу блокировок в СНГ GlobalCheck. В Нур-Султане заработали терминалы для оплаты банковскими картами, открылись магазины, сообщает корреспондент ТАСС.