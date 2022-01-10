В Казахстане с начала протестов задержаны почти 8 тысяч человек

В Казахстане с начала массовых протестов задержаны 7939 человек. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на ситуационный центр МВД республики. В Алматы за сутки задержали 508 человек.
Накануне пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам заседания оперативного штаба сообщила о задержании почти шести тысяч человек, причастных к участию в беспорядках. Кроме того, было заведено 125 уголовных дел.
Власти Казахстана утверждают, что беспорядки в стране, начавшиеся на фоне массовых протестов, устроили "террористы", в том числе подготовленные за рубежом. МВД Казахстана сообщило, что среди задержанных имеются "граждане соседнего государства".
В понедельник появились сообщения, что задержанного в Алматы киргизского джазового пианиста Викрама Рузахунова отпустили. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе киргизского Госкомитета национальной безопасности.
Вчера в Казахстане распространили видео с задержанным иностранцем, который рассказал, что якобы за 200 долларов прилетел из Киргизии для участия в митинге в Алматы. На его лице видны ссадины. После публикации этой записи сразу несколько жителей Киргизии узнали в задержанном Рузахунова. Киргизия направила Казахстану ноту протеста. У казахстанского посольства в Бишкеке прошла акция протеста. В МВД Киргизии сообщили, что Рузахунов купил билет в Алматы ещё в декабре, задолго до начала протестов. 2 января он действительно улетел в Казахстан для проведения концертных программ. Министерство юстиции Киргизии требует возбудить уголовное дело по факту применения пыток в отношении киргизского гражданина.
Накануне сообщалось, что по данным Комитета национальной безопасности Казахстана, в Алматы задержаны участники двух экстремистских групп. У четверых участников одной из группировок изъяты огнестрельное оружие, травматические и свето-шумовые гранаты, патроны, религиозная литература. Утверждается, что лидер другой группировки является иностранным гражданином, он активно участвовал в массовых беспорядках и был связан с террористическими организациями за рубежом.
Ранее сообщалось, что в ходе январских протестов и в результате беспорядков в Казахстане погибли 164 человека, большинство из них –в Алматы. Министерство здравоохранения республики опровергает эту информацию. Публикацию статистики назвали в ведомстве "технической ошибкой".
10 января объявлено в Казахстане днём общенационального траура по погибшим во время протестов и беспорядков.
В Алматы в понедельник впервые за трое суток заработал мобильный и стационарный интернет. В ряде других регионов работают мессенджеры и соцсети, подтверждает сервис по мониторингу блокировок в СНГ GlobalCheck. В Нур-Султане заработали терминалы для оплаты банковскими картами, открылись магазины, сообщает корреспондент ТАСС.
- 2 января в городе Жанаозене на западе страны начались акции протеста против двукратного повышения цены на сжиженный газ. Демонстрантов поддержали жители других городов страны. Поначалу люди выражали недовольство резким ростом цен, но постепенно участники акций начали выступать с политическими требованиями, в том числе об отставке правительства.
- Днем 5 января в Алматы вспыхнули беспорядки, группа неизвестных штурмовала и подожгла здание городского акимата и аэропорт. Началось массовое разграбление объектов бизнеса, отделений банков, штурм административных зданий.
- 7 января президент Токаев объявил о наведении порядка в стране. Он заявил, что в городе действуют "террористы", и в связи с "внешней агрессией" обратился за военной помощью к странам – членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В страну были направлены военные пяти стран ОДКБ, основу контингента составляют российские военнослужащие.
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