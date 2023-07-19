В Казани задержали местного жителя по подозрению в терроризме

В Казани сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который якобы собирался поджечь военную технику на территории Казанского высшего танкового командного училища. Возбуждено дело по статье об участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание сообщает, что задержанный устроил схрон с бутылками керосина рядом с территорией училища. Дома у него якобы были обнаружены детонаторы, квадрокоптер и компоненты для взрывчатки. Телеграм-каналы "База" и Shot сообщают, что задержанный был сторонником легиона "Свобода России" — вооружённого формирования, состоящего, как утверждается, из российских граждан и выступающего на стороне Украины в войне против России. Также утверждается, что подозреваемый ранее был судим по статье о возбуждении ненависти.

В последние месяцы ФСБ регулярно отчитывается о задержании россиян, которые, по утверждению спецслужбы, собирались воевать на стороне Украины или совершали диверсии по заданию украинских спецслужб. Были заведены десятки уголовных дел. По некоторым из них уже вынесены приговоры.

Также российские власти стали расценивать поджоги военкоматов и административных зданий не как порчу имущества, а как теракты. Их число также возросло с началом мобилизации в сентябре 2022 года.

Больше новостей Радио Свобода: