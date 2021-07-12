В Кемерове блогера отправили под домашний арест из-за видеоролика

Суд в Кемерове отправил под домашний арест до 1 сентября блогера Михаила Алферова, которого обвиняют в возбуждении ненависти к полицейским из-за видео о возвращении оппозиционера Алексея Навального в Россию. Об этом сообщает "Медиазона".

В отчете экспертов-криминалистов говорится, что в ролике Алферов называл полицейских и судей "конторой МэВэДэ" и "путинской кодлой или кликой". Сейчас видео на ютуб-канале блогера скрыто и доступно только по ссылке.

Алферова задержали 5 июля и отвезли в Следственный комитет, где уведомили об уголовном деле. Позже в квартире блогера прошёл обыск. До 9 июля он находился в изоляторе. Мать блогера допросили в статусе свидетеля, у нее взяли подписку о неразглашении.

В сентябре 2020 года суд оштрафовал Михаила Алферова на 15 тысяч рублей из-за ролика о "мусорской свиносказке", в котором судья обнаружил оскорбление сотрудников полиции. В июне 2020 года Михаил Алфёров был оштрафован за надпись "Путин - вор" на сугробе. Кроме того, в отношении блогера проводят доследственную проверку о клевете из-за маски с надписью "Путин вооор".

Алексея Навального задержали вечером 17 января в московском аэропорту Шереметьево, когда политик вернулся в Россию из Германии. На следующий день его арестовали по делу "Ив Роше". 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил политику условный срок на реальный – 3,5 года колонии общего режима. Суд учел срок ареста Навального в 2014 году. В колонии общего режима он пробудет 2 года и 8 месяцев.