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В Кемерове суд отказал полиции в компенсации за работу на акциях

Активистка Елизавета Славинская

Суд в Кемерове отказал городскому управлению МВД в иске о взыскании с местных активистов более 750 тысяч рублей за участие в январских акциях в поддержку Алексея Навального. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил защитник Сергей Чувичкин.

Претензия МВД к Станиславу Калиниченко, Елизавете Славинской, Алене Михайловой-Чадаевой, Алене Суровой и Владимиру Чигареву состояла в том, что они якобы виновны в том, что полиция работала и тратила бензин в выходные дни 23 и 31 января 2021 года, когда проходили акции в поддержку Навального.

По словам адвоката, в правовом государстве, где исполняются законы, такое решение и было бы ожидаемым. Поскольку из толкования норм статей Гражданского кодекса следует, что расходы на исполнение собственных обязательств органов МВД не являются для них убытками. А обязанность обеспечивать охрану общественного порядка, согласно Закону о полиции, не ставится в зависимость от наличия предварительного согласования публичного мероприятия, - пояснил защитник активистов.

Юрист добавляет, что на сегодня это единственное решение не в пользу полиции среди многочисленных исков МВД, в том числе из других регионов.

Ранее аналогичные иски от МВД Кемеровской области к тем же пяти активистам на общую сумму в 1,5 миллиона рублей суд рассмотрел в пользу полиции. Решение по иску областной полиции оказалось политическим, а не по букве закона, отметил юрист.

  • Иски о возмещении якобы понесенного ущерба из-за привлечения полицейских к работе на акциях в поддержку Навального, прошедших 23 и 31 января, были поданы и в других регионах. Ответчиками по ним стали активисты, в основном сторонники и соратники Навального, ранее признанные виновными по статье об организации митинга.

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