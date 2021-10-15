В Омске суд взыскал с активистов 1,5 млн рублей в пользу полиции

Суд в Омске постановил взыскать с активистов один миллион 598 тысяч рублей в качестве компенсации в пользу МВД за сверхурочную работу и расходы на горючее на акции 31 января. Соответчиками выступили бывший сотрудник регионального штаба Навального (признаны в России экстремистской организацией, их деятельность запрещена) Даниил Чебыкин и активист Никита Константинов. Об этом сообщает корреспондент Сибирь.Реалии. Активисты с решением суда не согласны и намерены его обжаловать.

При этом Никита Константинов на митинге 31 января даже не присутствовал. За три дня до акции его признали организатором несогласованного мероприятия и осудили на 40 часов обязательных работ, обвинив в расклейке четырех листовок с анонсом митинга на окраине Омска.

Даниил Чебыкин нигде акцию не анонсировал. 31 января он пришел на площадь. Полиция задержала его, а суд признал организатором акции и отправили под арест на семь суток.

Адвокат активистов Анастасия Васильева подчеркивала в ходе заседания суда, что "взыскание государством с граждан компенсации за выполнение своих обязанностей по охране порядка противоречит здравому смыслу".

По словам Васильевой, истцы отказались предоставлять ответчикам часть запрошенных материалов на том основании, что это "секретная информация". В других документах фамилии полицейских были заштрихованы . "Невозможно было понять, кто работал на мероприятии и существуют ли вообще эти сотрудники в действительности", – сказала юрист.

В начале судебного процесса МВД заявило о том, что на акции 31 января работало свыше 960 сотрудников полиции. Позже эта цифра была уменьшена до 673 человек. На сумму иска это никак не повлияло.

Из документов по расходам на бензин было непонятно, куда и зачем ехали эти машины. "Несколько автомобилей, судя по тому, сколько горючего они использовали, должны были проехать 31 января чуть ли не по тысяче километров", – добавляет Васильева.

Также сторона защиты обратила внимание суда на то, что десятки рапортов были явно написаны одной рукой. Однако ходатайство о назначении экспертизы подчерка суд отклонил.

В прениях Даниил Чебыкин заявил, что считает "ущербное дело" продолжением политических репрессий. Другой соответчик, Никита Константинов, объяснил суду, что учится в колледже и подрабатывает в сети быстрого питания и на уплату компенсации может потратить десятки лет.

20 октября в Омске пройдут прения по второму "полицейскому иску", за сверхурочную работу сотрудников полиции на акции 23 января. По нему полицейские хотят получить 452 тысячи рублей. В числе четырех ответчиков значится и Даниил Чебыкин.