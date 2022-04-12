В Кемерове журналисту Новашову предъявили обвинение по делу о фейках

Следственный комитет Кемеровской области 12 апреля предъявил журналисту Андрею Новашову, который сотрудничал с сайтами Сибирь.Реалии и "Тайга.Инфо", окончательное обвинение по статье о распространении ложной информации об использовании вооружённых сил РФ. Об этом корреспонденту Сибирь.Реалии сообщил сам журналист.
В постановлении СК (есть в распоряжении редакции) сообщается, что обвинение теперь основывается не только на репосте в сети "ВКонтакте" поста журналистки Виктории Ивлевой "Мариуполь.Блокада" (Ивлева перевела с украинского языка на русский описание того, что происходило в Мариуполе с 24 февраля, опубликованное очевидцем), но также четыре публикации самого журналиста.
В одном из постов Новашов, по уточнению следствия, "подменяет цель и задачи ВС РФ", так как указывает "на насильственный характер действий ВС РФ" вместо того, чтобы написать, что они "защищают интересы РФ и ее граждан путём демилитаризации и денацификации Украины". Также следователи отметили пост журналиста, в котором он "характеризует Россию как страна-агрессор, которая по аналогии с действиями фашистской Германии, вероломно напала на Украину". (орфография и пунктуация сохранены - РС)
Завтра, 13 апреля, состоится очередной суд по мере пресечения для Новашова. 22 марта суд Кемерова избрал ему запрет определенных действий на время расследования. Журналисту запретили пользоваться интернетом, совершать звонки и вести беседы по телефону и посещать публичные мероприятия.
Следователь, по данным телеграм-канала "Сетевые Свободы", предлагал Новашову "извиниться перед лицом вооружённых сил", но журналист отказался.
- По новой статье о так называемых фейках о действиях Вооружённых сил за рубежом возбуждены уже десятки уголовных дел. Накануне в Петербурге задержали художницу и музыканта Александру Скочиленко. Её подозревают в том, что она заменила в продуктовых магазинах ценники на листовки с информацией об обстреле Мариупольского драмтеатра и гибели мирных жителей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Фейками правоохранительные органы, судя по практике возбуждения уголовных дел, считают сообщения, официально признанные ложными российским Минобороны.
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