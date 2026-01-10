В Киеве - экстренное отключение света, прекращена подача воды и тепла

В Киеве днём в субботу ввели аварийные отключения электричества. В столице Украины была остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, а также электротранспорт. Об этом сообщила городская администрация, отметив, что команду об аварийном отключении дало "Укрэнерго".

Это связано с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Киев подвергся удару в ночь на 9 января. После него возникли перебои с подачей электричества, а без тепла, по словам мэра Виталия Кличко, остались около половины многоквартирных домов. После ремонтных работ теплоснабжение частично восстановили. Кличко ещё накануне призвал жителей Киева, имеющих такую возможность, временно выехать за город, если в загородных домах есть альтернативные источники тепла и энергии.

Глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко днём 10 января, примерно через час после сообщения об экстренных отключениях, отметил, что специалистам удалось решить проблему, и вскоре Киев вернётся к отключениям по графикам.

Температура воздуха в Киеве сейчас около -10 градусов и продолжает понижаться.