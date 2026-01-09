Второй удар "Орешником"

После обстрела Киева погибли четыре человека, по меньшей мере 19 пострадали, сообщил мэр города Виталий Кличко. Российские военные в ночь на 9 января атаковали столицу Украины беспилотниками. Повреждены жилые многоэтажные дома, в городе перебои со светом, отоплением и водой.

По Львовской области Россия нанесла удар ракетным комплексом средней дальности "Орешник". Его применили в Украине уже второй раз.

"Это первый случай применения такого типа удара по окрестностям Львова за время полномасштабной войны. Город расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом. Это четкий сигнал для наших международных партнеров: война России не останавливается ни перед какими границами", – заявил мэр Львова Андрей Садовой.

Российские военные заявляют, что нанесли массированный удар по критически важным объектам на территории Украины в ответ на "атаку" ВСУ на резиденцию Путина в Новгородской области.

О попытке украинских дронов атаковать резиденцию Путина в Новгородской области 29 декабря 2025 года сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что данных о пострадавших и ущербе не поступало.

4 января президент США Дональд Трамп сообщил, что не верит в атаку на резиденцию Путина – после проверки данных о возможности такого нападения.

Белгород и близлежащие поселки после ракетной атаки ВСУ охватил блэкаут. 200 тысяч жителей остались без воды после ночного ракетного обстрела.

Взаимные удары, второе применение "Орешника" в Украине и то, как это может повлиять на переговоры о мире, обсуждаем с военным экспертом Юрием Фёдоровым и политологом Георгием Чижовым.