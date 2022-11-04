В Киеве без электричества остаются почти полмиллиона квартир

В Киеве утром в пятницу 450 тысяч квартир остались без электроснабжения из-за перегрузки центрального узла энергосистемы Украины. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, - написал он в своём телеграм-канале.

Кличко призвал киевлян максимально экономить электроэнергию, потому что ситуация остаётся сложной. В городе происходят экстренные отключения света, а графики аварийных отключений, составленные ранее, сейчас не актуальны заявили в энергетической компании ДТЭК.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что в Киеве открыта одна тысяча пунктов обогрева для населения города.

С середины октября российская армия наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, используя для этого ракеты и дроны-камикадзе . По данным украинских властей, в результате бомбардировок было повреждено около 40% энергообъектов Украины.

В результате украинские власти ввели график плановых отключений электричества.

В числе наиболее пострадавших регионов - Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Сумская, Кировоградская, Харьковская, Черниговская, Хмельницкая и Черкасская области.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне говорил, что к вечеру четверга без света остаются около четырёх с половиной миллионов украинцев.

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