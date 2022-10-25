Власти Украины призвали уехавших жителей перезимовать за границей

Украинцам, которые уехали из-за войны за границу, не стоит до весны возвращаться на родину, – заявила в эфире телемарафона министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Это необходимо, чтобы не увеличивать нагрузку на электросеть.

"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Если есть возможность – останьтесь перезимовать за границей", - сказала Верещук.

Ранее украинцев призвали использовать меньше электроэнергии в вечерние часы пик, то есть с 17:00 до 22:00. В некоторых регионах ввели веерное отключение электроэнергии, частично отключают и уличное освещение.