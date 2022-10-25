Власти Украины призвали уехавших жителей перезимовать за границей

Украинцам, которые уехали из-за войны за границу, не стоит до весны возвращаться на родину, – заявила в эфире телемарафона министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Это необходимо, чтобы не увеличивать нагрузку на электросеть.
"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Если есть возможность – останьтесь перезимовать за границей", - сказала Верещук.
Ранее украинцев призвали использовать меньше электроэнергии в вечерние часы пик, то есть с 17:00 до 22:00. В некоторых регионах ввели веерное отключение электроэнергии, частично отключают и уличное освещение.
- Начиная с 10 октября, Россия систематически наносить удары по электростанциям и другой критической инфраструктуре в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате была разрушена уже треть всего украинского энергетического сектора. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Украина утратила примерно 4 тысячи мегаватт энергетического потенциала.
- С начала российского вторжения Украину покинули более 7,6 млн человек. Позднее, по данным ООН, не менее 3 млн вернулись в страну. Кроме того, в рамках самой Украины около 7 млн человек находятся в статусе перемещенных лиц.
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