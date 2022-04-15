В Киеве минувшей ночью были слышны сильные взрывы

В Киеве в ночь на пятницу были слышны взрывы. По информации Reuters, они стали одними из самых сильных с начала войны. Очевидец сказал корреспонденту Би-би-си, что взрывы были слышны на юго-западе украинской столицы. Что именно взрывалось и есть ли пострадавшие, неизвестно.

По данным украинских медиа, это могло быть следствием работы ПВО.

Reuters отмечает, что взрывы произошли после того как стало известно, что крейсер "Москва", флагман российского черноморского флота , затонул.

Утром в пятницу министерство обороны России заявило о ракетном ударе по военному заводу "Визар" на окраине Киева. В российском ведомстве утверждают, что в результате удара уничтожены цеха по производству и ремонту зенитных ракетных комплексов. В Минобороны России заявили, что будут наращивать количество и масштабы ракетных ударов по целям в Украине "в ответ на атаки террористического характера или диверсии на российской территории".

После взрывов в части города пропало электричество. Некоммерческая организация NetBlocks, которая отслеживает нарушения работы интернета в разных странах, сообщила, что после сообщений о взрывах часть Киевской области также оказалась обесточена, из-за чего там снизилось число подключений к интернету.

Минувшей ночью воздушная тревога объявлялась практически на всей территории Украины. Взрывы были в Херсоне, в Ивано-Франковске работала ПВО.

О начале "специальной военной операции" в Украине Путин объявил 24 февраля. Уже более полутора месяцев идут тяжёлые бои. Российские войска в ходе боевых действий заняли часть территории на юге Украины с городом Херсон, а также в Харьковской области и в Донбассе. Однако от Киева и с севера Украины они отступили.

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