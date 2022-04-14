Крейсер "Москва" после взрыва может следовать на ремонт в Севастополь

Ракетный крейсер "Москва", входящий в число основных кораблей российского военного флота, после взрыва на борту сохраняет плавучесть и, возможно, движется в сторону Севастополя.

Это следует из сведений, которые представил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби. По его словам, Соединённые Штаты пока не могут подтвердить, что крейсер был поражён ракетой, но взрыв на "Москве", по крайней мере, один и достаточно сильный был, и он нанёс кораблю значительный ущерб.

"По нашим оценкам, крейсер в состоянии идти своим ходом, и именно это и происходит. Сейчас он движется больше, как мы думаем, в восточном направлении. Мы полагаем, что корабль поставят на ремонт в Севастополе", - цитирует слова представителя Пентагона телеканал CNN.

Также СМИ приводят слова Кирби о том, что корабль с несколькими другими российскими судами находился примерно в 60 милях (около 96 километрах) к югу от Одессы.

В ночь на четверг Минобороны России заявило о пожаре на крейсере "Москва", что привело к детонации боезапаса. Корабль, как отметили в ведомстве, получил серьёзные повреждения, но основное ракетное вооружение не пострадало, экипаж был полностью эвакуирован. Причины пожара устанавливаются.

Российское оборонное ведомство тоже отметило, что флагман Черноморского флота РФ сохраняет плавучесть, и принимаются меры по его буксировке в порт. Но куда именно, в министерстве не уточнили. Где именно произошло ЧП, в сообщениях информагентств не указывается. 10 апреля крейсер был замечен в Севастополе.

Вечером 13 апреля источники издания "Украинская правда" и глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщили, что крейсер "Москва" был поражён украинскими противокорабельными ракетами "Нептун". В результате на борту начался пожар. Марченко отмечал, что кораблю были нанесены очень серьёзные повреждения. На помощь "Москве", по данным источника "Украинской правды" в разведке, пришли четыре российских технических судна. На море тогда был шторм.

В четверг, со ссылкой на украинское Оперативное командование "Юг" поступили сведения, что после поражения ракетами "Нептун" российский крейсер начал тонуть. "В оперативной зоне в Чёрном море противокорабельные крылатые ракеты "Нептун" поразили флагман Черноморского флота России. Крейсер "Москва" получил значительные повреждения. Возник пожар. Другие единицы корабельной группы пытались помочь, но шторм и мощный взрыв боеприпасов опрокинули крейсер, и он начал тонуть", - утверждается в сообщении командования "Юг".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал в четверг, что российский президент Владимир Путин в курсе инцидента с крейсером "Москва". На уточняющий вопрос журналистов, какой информацией обладает Кремль и насколько большим ударом для России могла быть потеря такого корабля, Песков заметил, что "это вопрос министерства обороны".

В апреле 2021 года бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал в отставке Виктор Кравченко в комментарии "Интерфаксу" назвал крейсер Москва "самым серьёзным" на тот момент кораблём в Чёрном море.

Эксперты, на мнения которых ссылается CNN, отмечают, что что бы ни случилось с "Москвой", её потеря нанесёт серьёзный удар по российскому флоту и национальной гордости, сравнимый с потерей ВМС США линкора во время Второй мировой войны или авианосца в сегодняшних условиях.

Крейсер "Москва" участвовал в атаке на остров Змеиный в Одесской области в первый день военной операции в Украине – 24 февраля.

Почта Украины в среду выпустила марку с изображением крейсера, посвящённую обороне острова Змеиный и ставшей знаменитой фразе по адресу "русского военного корабля".