В Киеве началась памятная церемония к 80-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру, на которой откроют мемориальный объект художницы Марины Абрамович "Кристаллическая стена плача". На церемонии выступят президенты Украины, Германии и Израиля.

"Кристальная стена плача" будет достигать в длину 40 метров, а ее высота - 3 метра. Этот арт-объект станет одним из крупнейших в Европе, построенных в течение последнего десятилетия. К концу 2021 года в Бабьем Яру закончат возведение музейного пространства "Курган", спроектированного берлинской архитектурной компанией SUB. Объект воспроизведет историю расстрелов 29-30 сентября 1941 года с помощью 3D-моделирования.

3 октября в Киеве прошел ежегодный "Марш памяти" жертв Бабьего Яра, в котором приняло участие около 800 человек.

В конце сентября Верховная рада Украины приняла закон о противодействии антисемитизму. Согласно закону, проявлениями антисемитизма являются, в частности, призыв к убийству евреев, сокрытие или оправдание их убийства, высказывание ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны, изготовление и распространение любых материалов с антисемитскими высказываниями. Под определение антисемитизма также подпадает умышленное повреждение, разрушение или осквернение религиозных зданий и других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям.