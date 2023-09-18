В Киеве найден мёртвым экс-глава администрации Херсонской области

В Киеве найден мёртвым бывший глава администрации Херсонской области Геннадий Лагута, которого ряд украинских СМИ обвиняли в сдаче региона российской армии в феврале 2022 года. Погибшему было 49 лет.

По факту смерти Лагуты возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает версии убийства и самоубийства. Отмечается, что тело погибшего было найдено возле гаражей в Соломенском районе Киева спустя три дня после того, как об исчезновении Лагуты заявила в полицию его жена.

Лагута был назначен главой Херсонской областной государственной администрации в октябре 2021 года указом президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно материалу "Новой газеты", в феврале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения российских войск, чиновник фактически бежал, бросив свои служебные обязанности. В июле того же года Зеленский уволил Лагуту.