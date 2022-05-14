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В Киеве побывала делегация сенаторов-республиканцев

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу встретился в Киеве с делегацией Конгресса США. Американские законодатели, среди которых – лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и сенаторы Сюзан Коллинз, Джон Баррассо и Джон Корнин – прибыли в украинскую столицу без предварительного объявления, сообщает "Голос Америки".

Президент Зеленский тепло приветствовал законодателей из США прямо на одной из улиц в центре Киева.

В Сенате сейчас обсуждается вопрос о выделении Украине военной и иной помощи на сумму в 40 миллиардов доллвров. "Помощь Украине – это не просто акт альтруизма: он имеет прямое отношение к национальной безопасности Америки и к [нашей] жизненно важной заинтересованности в том, чтобы откровенная агрессия России не увенчалась успехом и не прошла ее властям даром, – сказал перед приездом в Киев сенатор Макконнелл. – Если Украина не сможет отразить российскую агрессию, угроза американской и европейской безопасности, без всяких сомнений, возрастёт".

Быстрое принятие законопроекта заблокировал сенатор-республиканец Рэнд Пол. Однако документ имеет широкую поддержку среди представителей обеих партий, и ожидается, что он будет одобрен в обозримом будущем.

Ранее - уже после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину - в Киеве побывали госсекретарь и министр обороны США, а также делегация конгрессменов-демократов во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. Первая леди США Джилл Байден посетила Ужгород.

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