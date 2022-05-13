Сенат Конгресса США не договорился о принятии в ускоренном режиме законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов помощи Украине из американского бюджета. Ускоренная процедура была заблокирована республиканцем Рэндом Полом. Он потребовал добавить в законопроект пункт об аудите расходов федеральным инспектором.

Законопроект о выделении почти 40 миллиардов долларов был принят нижней палатой Конгресса 10 мая. За проголосовали 367 конгрессменов, против — 57. Президент США Джо Баден просил у Конгресса 33 миллиарда долларов для Украины, но конгрессмены даже увеличили предложенную сумму.

Для выделения денег закон должен быть одобрен в Сенате и подписан президентом. Сенаторы, большинство из которых одобряют документ, планировали согласовать его уже на этой неделе — ранее выделенные средства должны иссякнуть к 19 мая. Однако Пол потребовал добавить в текст назначение специального инспектора, который будет следить, как будут расходоваться 40 миллиардов.

Пол представляет штат Кентукки, так же как и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконел. Макконел обвинил коллегу в том, что тот "не хочет помочь Украине". Макконел и лидер большинства в Сенате, представитель Демократический партии Чак Шумер предложили проголосовать за принятие предложения Пола в виде поправки к закону. Он отказался это сделать.

Теперь голосование по документу отложено на несколько дней и состоится на следующей неделе. Пол не сможет в одиночку заблокировать его принятие. Однако если в текст удастся внести какие-то изменения, документ нужно будет вернуть в Конгресс для нового одобрения нижней палатой.

Заблокировавший быстрое выделение денег сенатор отверг обвинения в нежелании помочь Украина. "Это безответственно выбрасывать лопатой 40 миллиардов и не знать, куда они пойдут", — заявил он. Он призвал сенаторов прекратить "фискальное безумие" с увеличением трат дефицитного бюджета. "Я давал клятву Конституции США, а не какому-либо иностранному государству", — сказал Пол.