Депутат украинского парламента, 33-летний Антон Поляков умер в Киеве 8 октября. Ему стало плохо в такси. Предварительной причиной следствие назвало острую коронарную недостаточность. Однако будет проверена и версия об отравлении.

Поляков – депутат от Черниговской области. Он бывший член пропрезидентской фракции "Слуга народа", но в 2019 году был исключён из её состава. После этого он присоединился к депутатской группе "За будущее".

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Согласно сообщению полиции, перед смертью он поссорился со своей девушкой, депутатом Анной Скороход. В его крови обнаружен алкоголь в концентрации одного промилле, он около часа катался со своим знакомым, после чего пересел в такси, где и умер, передаёт "Украинская правда".

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Иван Выговский заявил на пресс-конференции, что выдвинуто несколько версий случившегося, передаёт Украинская служба Радио Свобода. Не исключается отравление, как самостоятельно, так и неизвестным лицом.

Ещё одна версия – хроническое заболевание депутата. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть". Возбуждение дела по этой статье на Украине является обычной процедурой при неожиданной смерти человека.