Самоубийство – ключевая версия гибели украинского депутата Тымчука

Основная версия гибели депутата Верховной Рады Украины Дмитрия Тымчука – самоубийство. Именно такую версию рассматривает следствие, сообщает корреспондент Радио Свобода.

46-летний украинский депутат и координатор группу "Информационное сопротивление" был найден мертвым 19 июня в своей киевской квартире. Он погиб от огнестрельного ранения в голову. Выстрел был произведен из наградного "Форт-17Р". В полиции в этот день заявили, что рассматривают версии и убийства, и неосторожного обращения с оружием. Камеры видеонаблюдения, установленные на входе в квартиру, показали, что в внутри находились лишь два человека: депутат и его гражданская жена.

"Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что в последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а в последнюю неделю вообще не выходил из дома", – рассказала "Громадському" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Одним из мотивов возможного самоубийства депутата украинские СМИ называют его пессимистические настроения в отношении своего будущего в политике. Две недели назад Тымчук сообщил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду нового созыва. Не известно, какие именно политические силы предлагали Тымчуку баллотироваться в депутаты по их партийным спискам. Сам он заявлял журналистам, что среди этих предложений не было достойных.

Официальную версию гибели Дмитрий Тымчука правоохранительные органы намерены объявить после проведения всех следственных действий, включающих допрос лиц, имеющих информацию о причине смерти депутата, а также получения результатов судебно-медицинской, баллистической и других экспертиз.