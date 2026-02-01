В Киеве восстановили энергоснабжение; без тепла - тысяча домов

За минувшую ночь в Киеве к теплоснабжению подключили более 1500 многоэтажных домов, которые остались без тепла в результате аварии в энергосистеме Украины. Как сообщает мэр города Виталий Кличко, к утру 1 февраля отопления нет в тысяче домов.

"Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть тепло в квартиры киевлян", – написал он.

Вечером в субботу отопления не было в 3400 домах, ближе к полуночи – в 2600. Погода в Киеве остается морозной: днем –13, ночью до –20 градусов, отмечает "Настоящее Время".

Из-за масштабной аварии накануне в Киеве и других городах Украины (а также Молдовы) произошёл блэкаут. Восстановить энергоснабжение в прежнем объеме удалось к вечеру 31 января, сообщали власти.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что причиной аварии, вероятно, стали суровые погодные условия: "Утром произошло две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом. Это привело к каскадным отключениям в семи областях страны. Версии о кибератаке или внешнем вмешательстве не подтвердились. По предварительным оценкам, это произошло из-за обледенения линий и оборудования", – сообщил он.

В январе трижды — 9-го, 20-го и 24-го — около 6 тысяч многоэтажных жилых домов в Киеве оставались без теплоснабжения из-за массированных российских ударов. Как писал мэр города Виталий Кличко, в основном это были одни и те же многоэтажки. Столица Украины, как и большинство регионов страны, также испытывала перебои со светом - на фоне морозной погоды.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что попросил главу России Владимира Путина на неделю прекратить обстрелы украинских городов "из-за экстремального холода", и тот согласился. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Трамп письменно просил Путина "воздержаться от нанесения ударов по Киеву" до 1 февраля "с целью создания благоприятных условий" для переговоров.