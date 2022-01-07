В Киеве якобы сотрудники СБУ избили оппозиционера из Казахстана

Живущие в Киеве сторонники казахстанского оппозиционера Мухтара Аблязова заявили о том, что подверглись угрозам со стороны людей, представившихся сотрудниками Службы безопасности Украины. Один из оппозиционеров, Заманбек Тлеулиев, заявил, что он был жестоко избит - ему, в частности, выбили зубы.

Видео, на котором Тлеулиев рассказывает о нападении, опубликовала в фейсбуке украинская правозащитница Людмила Козловская. Как говорит казахстанский оппозиционер, ему и его соратникам угрожали депортацией в Казахстан, требуя от них прекратить вести политическую деятельность с территории Украины. Он утверждает, что надеется получить на Украине убежище, а в случае депортации на родину ему грозят пытки.

Живущий во Франции Мухтар Аблязов, который приветствует нынешние протесты в Казахстане, ранее публиковал контакты Тлеулиева в качестве главы штаба движения "Демократический выбор Казахстана". Нет никаких подтверждений того, что этот штаб имеет какое-либо отношение к организации протестов в Казахстане.

В Службе безопасности Украины подтвердили, что её сотрудники, учитывая ситуацию в Казахстане, проводят "общение с отдельными гражданами Казахстана", среди которых был и Тлеулиев. При этом в СБУ заявили, что сотрудники службы вели себя вежливо и корректно и никого не задерживали. У службы есть вопросы относительно законности пребывания некоторых казахстанцев в стране.