В Киеве запретили публичное использование русскоязычных песен

Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории столицы Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета.

Под запрет попали книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги.

"Русский – язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы", – заявил глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Киевсовета Вадим Васильчук.

Он добавил, что мораторий также распространяется на объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизведению и охране в соответствии с законодательством Украины.