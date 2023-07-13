В Киеве запретили публичное использование русскоязычных песен

Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории столицы Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета.
Под запрет попали книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги.
"Русский – язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы", – заявил глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Киевсовета Вадим Васильчук.
Он добавил, что мораторий также распространяется на объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизведению и охране в соответствии с законодательством Украины.
- В июне 2022 года Верховная рада Украины одобрила законопроект о запрете исполнения российской музыки в общественных местах и в медиа. Запрет распросраняется на публичное исполнение, а также использование фонограмм и видеозаписей произведений российских исполнителей, а также тех, кто публично поддержал российскую агрессию против Украины. Речь идёт именно о произведениях российских авторов, а не о написанных на русском языке.
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